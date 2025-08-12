Футбол
12 августа, 13:30

Российский голкипер Лодыгин перешел в «Левадиакос»

Алина Савинова

Вратарь Юрий Лодыгин стал игроком «Левадиакоса», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 35-летним россиянином рассчитан до июня 2026 года.

Ранее «Панатинаикос» объявил об уходе Лодыгина. Голкипер выступал за команду из Афин с 2022 года.

«Наша команда продолжает укрепляться благодаря опытному вратарю, который добился впечатляющих результатов благодаря своим успешным выступлениям в Греции и за рубежом», — говорится в сообщении «Левадиакоса».

В России Лодыгин играл за тульский «Арсенал» и «Зенит», вместе с которым выиграл чемпионат страны в сезоне-2014/15.

В 2013-2016 годах вратарь провел 11 матчей за сборную России.

Юрий Лодыгин
