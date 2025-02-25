Бабаев: «Конечно, за Чаловым следим. На связи с ним регулярно»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова за ПАОК.
— На связи ли вы с Федей Чаловым? Следите за его выступлениями?
— Конечно, за Федей следим. На связи с ним регулярно. Немножко переживали, что не всегда он попадал в состав. Но хочется надеяться, что это был адаптационный период и сейчас дела пойдут лучше.
— Есть ли какие-то бонусы для ЦСКА при определенных личных показателях Феди?
— Да, в трансферном контракте есть подобные механизмы. Поэтому вдвойне будем переживать за Федю.
Чалов в текущем сезоне сыграл за ПАОК 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
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