Бабаев: «Конечно, за Чаловым следим. На связи с ним регулярно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова за ПАОК.

— На связи ли вы с Федей Чаловым? Следите за его выступлениями?

— Конечно, за Федей следим. На связи с ним регулярно. Немножко переживали, что не всегда он попадал в состав. Но хочется надеяться, что это был адаптационный период и сейчас дела пойдут лучше.

— Есть ли какие-то бонусы для ЦСКА при определенных личных показателях Феди?

— Да, в трансферном контракте есть подобные механизмы. Поэтому вдвойне будем переживать за Федю.

Чалов в текущем сезоне сыграл за ПАОК 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.