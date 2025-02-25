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Бабаев: «Конечно, за Чаловым следим. На связи с ним регулярно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова за ПАОК.

— На связи ли вы с Федей Чаловым? Следите за его выступлениями?

— Конечно, за Федей следим. На связи с ним регулярно. Немножко переживали, что не всегда он попадал в состав. Но хочется надеяться, что это был адаптационный период и сейчас дела пойдут лучше.

— Есть ли какие-то бонусы для ЦСКА при определенных личных показателях Феди?

— Да, в трансферном контракте есть подобные механизмы. Поэтому вдвойне будем переживать за Федю.

Чалов в текущем сезоне сыграл за ПАОК 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Федор Чалов
ФК ПАОК
Роман Бабаев
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