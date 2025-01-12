ПАОК дважды пропустил в концовке и проиграл «Волосу», Чалов вышел на замену во втором тайме

ПАОК на своем поле проиграл «Волосу» в матче 18-го тура чемпионата Греции — 1:2.

Счет на 69-й минуте открыл хавбек хозяев Мади Камара. ПАОК вел в счете до концовки матча, но дважды пропустил в компенсированное время — на 90+3-й минуте забил Марко Коста, а еще через минуту отличился Педро Конде.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 60-й минуте. Его соотечественник Магомед Оздоев не попал в заявку на игру.

ПАОК (33 очка) занимает четвертое место в чемпионате Греции. «Волос» (20) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.