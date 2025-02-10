Футбол
Греция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Греция

10 февраля 2025, 21:23

ПАОК призвал УЕФА разобраться с властями Греции после драки фанатов с футболистами

Сергей Ярошенко

ПАОК заявил, что ожидает от УЕФА действий против правительства Греции из-за возбуждения уголовного дела со стороны спортивного прокурора после драки футболистов команды и болельщиков АЕКа.

«Хотя это может показаться полным безумием, это правда (возбуждено уголовное дело). Ни игрокам, ни персоналу клуба не грозит тюремное заключение, потому что закон был создан для болельщиков, а не для футболистов. Все греческие болельщики согласились выступить против закона и предпринимают меры по борьбе с ним. Эта ситуация ставит под сомнение независимость греческого футбола, и мы также ожидаем действий со стороны УЕФА в отношении греческого правительства», — приводит слова клуба РИА.

Магомед Оздоев.«Заступился за тренера». Оздоев подрался с фанатами АЕК — теперь у него проблемы

Ранее стало известно, что Оздоев и четыре его одноклубника были дисквалифицированы на 10 дней в связи с дракой после матча Кубка Греции против АЕКа (0:1), который прошел 18 декабря. Техническому персоналу ПАОКа, Оздоеву и еще четверым футболистам могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы.

Позже в клубе заявили, что дело было возбуждено не против конкретных футболистов, а против всей команды ПАОК по инициативе АЕКа.

Источник: РИА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Магомед Оздоев
Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК ПАОК
УЕФА
Читайте также
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Что произошло за день 10 июня. Главное
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В ПАОКе опровергли информацию об уголовном деле в отношении Оздоева

В Греции сообщили, что Чалов вернулся в общую группу ПАОК после травмы ноги
Новости
RSS RSS
Все новости