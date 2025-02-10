ПАОК призвал УЕФА разобраться с властями Греции после драки фанатов с футболистами

ПАОК заявил, что ожидает от УЕФА действий против правительства Греции из-за возбуждения уголовного дела со стороны спортивного прокурора после драки футболистов команды и болельщиков АЕКа.

«Хотя это может показаться полным безумием, это правда (возбуждено уголовное дело). Ни игрокам, ни персоналу клуба не грозит тюремное заключение, потому что закон был создан для болельщиков, а не для футболистов. Все греческие болельщики согласились выступить против закона и предпринимают меры по борьбе с ним. Эта ситуация ставит под сомнение независимость греческого футбола, и мы также ожидаем действий со стороны УЕФА в отношении греческого правительства», — приводит слова клуба РИА.

Ранее стало известно, что Оздоев и четыре его одноклубника были дисквалифицированы на 10 дней в связи с дракой после матча Кубка Греции против АЕКа (0:1), который прошел 18 декабря. Техническому персоналу ПАОКа, Оздоеву и еще четверым футболистам могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы.

Позже в клубе заявили, что дело было возбуждено не против конкретных футболистов, а против всей команды ПАОК по инициативе АЕКа.