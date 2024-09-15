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ПАОК с Оздоевым и Чаловым в составе сыграл вничью с «Панатинаикосом»

Алина Савинова
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ПАОК на своем поле сыграл вничью с «Панатинаикосом» в матче 4-го тура греческой Суперлиги — 0:0.

Российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли на игру в стартовом составе черно-белых. Оздоев провел на поле весь матч, Чалов был заменен на 67-й минуте.

ПАОК впервые в этом сезоне потерял очки. На данный момент команда с 10 баллами располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Греции. «Панатинаикос» (5) занимает 7-е место.

В следующем туре 21 сентября команда Рэзвана Луческу сыграет против «Волоса». «Панатинаикос» на следующий день встретится с «Пансерраикосом».

Греция. Национальная лига. 4-й тур
15 сент, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
0:0
Панатинаикос
Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК
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