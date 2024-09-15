ПАОК с Оздоевым и Чаловым в составе сыграл вничью с «Панатинаикосом»

ПАОК на своем поле сыграл вничью с «Панатинаикосом» в матче 4-го тура греческой Суперлиги — 0:0.

Российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов вышли на игру в стартовом составе черно-белых. Оздоев провел на поле весь матч, Чалов был заменен на 67-й минуте.

ПАОК впервые в этом сезоне потерял очки. На данный момент команда с 10 баллами располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Греции. «Панатинаикос» (5) занимает 7-е место.

В следующем туре 21 сентября команда Рэзвана Луческу сыграет против «Волоса». «Панатинаикос» на следующий день встретится с «Пансерраикосом».