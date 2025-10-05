Футбол
Сегодня, 22:27

ПАОК победил «Олимпиакос», Оздоев сыграл во втором тайме

Алина Савинова

ПАОК обыграл «Олимпиакос» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Греции — 2:1.

У хозяев забитыми мячами отметились Тайсон и Андрия Живкович, реализовавший пенальти. Единственный гол гостей забил Шикинью.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 54-й минуте вместо Мади Камары. Еще один россиянин Федор Чалов пропустил матч черно-белых.

ПАОК набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице греческой суперлиги. «Олимпиакос» с 13 баллами располагается на строчку ниже.

Чемпионат Греции. 6-й тур.
05 октября, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
2:1
Олимпиакос П

