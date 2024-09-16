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Сегодня, 13:15

ПАОК объявил о переходе экс-защитника «Зенита» Ловрена. В команде играют Оздоев и Чалов

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Греческий ПАОК га фоициальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Зенита» Деяном Ловреном.

35-летний хорват заключил соглашение на два сезона — до 30 июня 2026 года. В ПАОКе он будет выступать под 6-м номером.

Ранее Ловрен играл в «Лионе». За французский клуб он провел 134 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Хорват перешел в ПАОК без трансферной компенсации: «Лион» согласился досрочно расторгнуть соглашение с Деяном, которое было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, за ПАОК выступают два россиянина: полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов.

Источник: ФК ПАОК
Деян Ловрен
Магомед Оздоев
Федор Чалов
ФК ПАОК
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