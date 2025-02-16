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16 февраля 2025, 22:52

ПАОК разгромил «Ламию», Чалов забил первый гол в году

Руслан Минаев
Федор Чалов.
Фото Global Look Press

ПАОК дома разгромил «Ламию» в матче 23-го тура чемпионата Греции — 7:0.

Хет-трик на счету Иоанниса Константелиаса, еще по голу забили Мбвана Самара, Андрия Живкович, Шола Шортайр и Федор Чалов, который забил спустя две минуты после выхода на замену. Российский форвард отметился впервые в 2025 году. На счету экс-форварда ЦСКА 5 голов и 5 результативных передач в 31 матче за греческий клуб.

ПАОК набрал 43 очка и занимает 4-е место в таблице суперлиги. «Ламия» с 9 очками — на последнем месте.

Чемпионат Греции. 23-й тур.
16 февраля 2025, 00:00. Тумба (Салоники)
ПАОК
7:0
ПАС Ламия 1964
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Федор Чалов
ФК ПАОК
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