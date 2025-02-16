ПАОК разгромил «Ламию», Чалов забил первый гол в году

ПАОК дома разгромил «Ламию» в матче 23-го тура чемпионата Греции — 7:0.

Хет-трик на счету Иоанниса Константелиаса, еще по голу забили Мбвана Самара, Андрия Живкович, Шола Шортайр и Федор Чалов, который забил спустя две минуты после выхода на замену. Российский форвард отметился впервые в 2025 году. На счету экс-форварда ЦСКА 5 голов и 5 результативных передач в 31 матче за греческий клуб.

ПАОК набрал 43 очка и занимает 4-е место в таблице суперлиги. «Ламия» с 9 очками — на последнем месте.