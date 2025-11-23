ПАОК разгромил «Кифисию», Чалов вышел в концовке

ПАОК дома переиграл «Кифисию» в матче 11-го тура чемпионата Греции — 3:0.

Хозяева на 43-й минуте открыли счет благодаря автоголу Давида Симона . На 88-й преимущество удвоил Тайсон. Спустя пять минут 37-летний футболист довел счет до разгромного.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отыграл весь матч. Федор Чалов вышел на поле на 86-й минуте.

ПАОК (26 очков) остается на втором месте в чемпионате Греции, отставая от «Олимпиакоса» на два очка.

«Кифисия» (12 очков) идет восьмой в турнирной таблице.