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23 ноября 2025, 21:55

ПАОК разгромил «Кифисию», Чалов вышел в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент

ПАОК дома переиграл «Кифисию» в матче 11-го тура чемпионата Греции — 3:0.

Хозяева на 43-й минуте открыли счет благодаря автоголу Давида Симона . На 88-й преимущество удвоил Тайсон. Спустя пять минут 37-летний футболист довел счет до разгромного.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отыграл весь матч. Федор Чалов вышел на поле на 86-й минуте.

ПАОК (26 очков) остается на втором месте в чемпионате Греции, отставая от «Олимпиакоса» на два очка.

«Кифисия» (12 очков) идет восьмой в турнирной таблице.

Чемпионат Греции. 11-й тур.
23 ноября 2025, 00:00. Тумба (Салоники)
ПАОК
3:0
Кифисия

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Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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