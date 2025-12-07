ПАОК с Оздоевым победил «Арис», Чалов остался в запасе

ПАОК дома обыграл «Арис» в матче 13-го тура чемпионата Греции — 3:1.

У хозяев дважды отличился Георгиос Якумакис, еще один мяч на счету Тайсона. Единственный гол гостей забил Фредрик Йенсен.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, не отличился результативными действиями и был заменен на 70-й минуте встречи. Российский форвард хозяев Федор Чалов попал в заявку на игру, но остался в запасе.

ПАОК занимает второе место в таблице чемпионата Греции с 32 очками. «Арис» идет на седьмой строчке с 16 очками.