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7 декабря 2025, 22:31

ПАОК с Оздоевым победил «Арис», Чалов остался в запасе

ПАОК дома обыграл «Арис» в матче 13-го тура чемпионата Греции — 3:1.

У хозяев дважды отличился Георгиос Якумакис, еще один мяч на счету Тайсона. Единственный гол гостей забил Фредрик Йенсен.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел в стартовом составе, не отличился результативными действиями и был заменен на 70-й минуте встречи. Российский форвард хозяев Федор Чалов попал в заявку на игру, но остался в запасе.

ПАОК занимает второе место в таблице чемпионата Греции с 32 очками. «Арис» идет на седьмой строчке с 16 очками.

Чемпионат Греции. 13-й тур.
07 декабря 2025, 00:00. Тумба (Салоники)
ПАОК
3:1
Арис

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