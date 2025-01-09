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АЕК выбил ПАОК из Кубка Греции, Чалов и Оздоев вышли в старте

Руслан Минаев
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ПАОК дома сыграл вничью с АЕКом в ответном матче четвертьфинала Кубка Греции. Игра завершилась после дополнительных таймов со счетом 1:1.

У хозяев в основное время гол забил Андрия Живкович. Гости сравняли счет на 106-й минуте благодаря точному удару Мозеса Одубаджо.

Россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев вышли в стартовом составе и были заменены во втором тайме.

В первом матче АЕК победил со счетом 1:0. Таким образом, по итогам двух игр клуб из Афин победил со счетом 2:1. АЕК в полуфинале встретится с победителем матча «Панатинаикос» — «Олимпиакос».

Магомед Оздоев
Федор Чалов
ФК АЕК (Афины)
ФК ПАОК
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