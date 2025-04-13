ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Панатинаикосу» и лишился шансов на чемпионство

ПАОК на выезде уступил «Панатинаикосу» в матче 3-го тура плей-офф чемпионата Греции — 1:3.

Победу хозяевам принес дубль Аззедина Унаи. Еще один гол забил Кароль Свидерски. Единственный мяч гостей на счету Иоанниса Константелиаса.

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва. Его соотечественник Магомед Оздоев отыграл весь матч.

ПАОК (52 очка) после 29 матчей идет четвертым в чемпионском раунде плей-офф греческой Суперлиги. За три тура до окончания чемпионата команда лишилась шансов на чемпионство по итогам сезона.

«Панатинаикос» (56) идет вторым в турнирной таблице.