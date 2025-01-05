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5 января, 23:40

ПАОК на выезде уступил «Панатинаикосу», Оздоев отметился результативной передачей

Алина Савинова
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ПАОК потерпел поражение от «Панатинаикоса» в выездном матче 17-го тура чемпионата Греции — 1:2.

В первом тайме на гол форварда гостей Андрия Живковича хозяева ответили точным ударом в исполнении Фотиса Иоаннидиса. На 60-й минуте защитник черно-белых Рахман Баба получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. В концовке матча Аззедин Оунахи забил еще один мяч и вывел «Панатинаикос» вперед.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев отметился результативной передачей в этой игре, проведя на поле 72 минуты. Его соотечественник и одноклубник Федор Чалов остался в запасе.

«Панатинаикос» с 35 очками возглавил турнирную таблицу греческой суперлиги. У ПАОКа 33 балла и четвертая строчка.

Магомед Оздоев
Федор Чалов
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК
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