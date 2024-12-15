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Сегодня, 22:38

ПАОК обыграл «Панаитоликос» и одержал четвертую победу подряд, Чалова заменили на 62-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК в гостях победил «Панаитоликос» в матче 15-го тура чемпионата Греции — 1:0.

Победный гол на 87-й минуте забил Мади Камара.

Российский нападающий гостей Федор Чалов начал игру в первых минут и был заменен на 62-й минуте. Тогда же на поле появился его соотечественник Магомед Оздоев, начинавший матч в запасе.

ПАОК (30 очков) занимает второе место в чемпионате Греции, уступая лидирующему «Олимпиакосу» по дополнительным показателям. «Панаитоликос» (22) идет шестым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 15-й тур
15 дек, 00:00. Panetolikou (Агринион)
Панаитоликос
0:1
ПАОК

Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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