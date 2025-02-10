Общероссийский профсоюз футболистов готов помочь Оздоеву в Греции

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, что организация готова помочь хавбеку греческого ПАОКа Магомеду Оздоеву после дисквалификации футболиста за драку с болельщиками АЕКа.

Ранее SDNA сообщил, что российскому полузащитнику грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Из-за 10-дневного отстранения Оздоев пропустил пропустил матч против ОФИ (5:0) в 22-м туре чемпионата Греции.

«Бывший хозяин АЕКа поднимает эту историю. Но на самом деле, она высосана из пальца. Мы общались с Магомедом. Если ему нужна будет помощь, то мы ее окажем», — цитирует Зотова «РБ Спорт».

Отец футболиста Мустафа Оздоев рассказал, что его сын оказался участником драки с болельщиками АЕКа, так как заступился за тренера ПАОКа.

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 33 матчах.