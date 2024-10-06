ПАОК обыграл «Левадиакос» и прервал серию из трех поражений, Чалов и Оздоев остались в запасе

ПАОК в матче 7-го тура чемпионата Греции на выезде обыграл «Левадиакос» со счетом 2:0.

Отличились Мади Камара и Штефан Шваб, который реализовал пенальти на 90+2-й минуте. Российские игроки гостей Федор Чалов и Магомед Оздоев остались в запасе и на поле не появились.

В другом матче тура «Панатинаикос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0).

ПАОК прервал серию из трех поражений во всех турнирах и с 16 очками расположился на первом месте в турнирной таблице. «Левадиакос» с 4 очками — на 13-й строчке.