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ПАОК обыграл «Левадиакос» и прервал серию из трех поражений, Чалов и Оздоев остались в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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ПАОК в матче 7-го тура чемпионата Греции на выезде обыграл «Левадиакос» со счетом 2:0.

Отличились Мади Камара и Штефан Шваб, который реализовал пенальти на 90+2-й минуте. Российские игроки гостей Федор Чалов и Магомед Оздоев остались в запасе и на поле не появились.

В другом матче тура «Панатинаикос» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0).

ПАОК прервал серию из трех поражений во всех турнирах и с 16 очками расположился на первом месте в турнирной таблице. «Левадиакос» с 4 очками — на 13-й строчке.

Греция. Национальная лига. 7-й тур
06 окт, 00:00. Levadias (Левадия)
Левадиакос
0:2
ПАОК

Магомед Оздоев
Федор Чалов
ФК ПАОК
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