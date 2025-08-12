Источник: автомобиль Чалова ограбили на пляже в Греции

Нападающего ПАОК Федора Чалова обокрали на пляже в Греции, сообщает ANT News.

По информации источника, воры взломали арендованный российским форвардом автомобиль, который стоял на бесплатной парковке у пляжа Миконьятика в Неа-Каликратии. Из машины были украдены деньги и документы 27-летнего футболиста. Отмечается, что Чалов уже обратился в полицию.

Россиянин выступает за ПАОК с лета 2024 года. За это время на его счету 5 голов и 7 результативных передач в 41 матче во всех турнирах.