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Губерниев — о дебютном голе Чалова за ПАОК: «Какое великолепное начало — спиной чувствует!»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил первый забитый мяч нападающего Федора Чалова за ПАОК.

«Ну, видите, какое великолепное начало — спиной чувствует! Если уж забил спиной, то ногами и головой забьет обязательно, и не раз. Везение это или класс игрока? Везет тому, кто везет. Это же в Чалова мяч ударился, а не в какого-то его партнера. Поэтому счет голам открыт, поздравим ПАОК и нашего футболиста. Вперед, не боги горшки обжигают», — сказал Губерниев «СЭ».

Чалов отличился на 89-й минуте матча 5-го тура чемпионата Греции с «Волосом» (4:1), забив четвертый гол своей команды. Он вышел на поле на 67-й минуте.

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа летом 2024 года. Он провел за клуб 8 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Александр Абустин

Федор Чалов
ФК ПАОК
Дмитрий Губерниев
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