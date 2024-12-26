В Греции не верят в уход Чалова в аренду: «Фанаты видят, что Федор прогрессирует»
В Греции не верят в уход Чалова в аренду
Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова.
«Не думаю, что Чалов уйдет в аренду. Он будет играть, потому что начал забивать голы. Он хорошо адаптировался. Фанаты думают так же. Они видят, что Федор прогрессирует и понимают, что ему нужно время», — сказал Петротос «СЭ».
В текущем сезоне 26-летний россиянин провел в составе ПАОКа 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами.
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