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В Греции не верят в уход Чалова в аренду: «Фанаты видят, что Федор прогрессирует»

В Греции не верят в уход Чалова в аренду
Микеле Антонов
Корреспондент
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Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего Федора Чалова.

«Не думаю, что Чалов уйдет в аренду. Он будет играть, потому что начал забивать голы. Он хорошо адаптировался. Фанаты думают так же. Они видят, что Федор прогрессирует и понимают, что ему нужно время», — сказал Петротос «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел в составе ПАОКа 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами.

Федор Чалов
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