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Дмитрий Черышев: «Денис много пропустил из-за одного мужчины»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал переход сына Дениса в «Паниониос».

«[В Греции] тепло, светло и мухи не кусают. Даже в первой лиге Греции есть очень хорошие футболисты, в ней очень много легионеров. Три или четыре игрока в команде Дениса играли в высшей лиге страны. Так что он в хорошей команде, а сам чемпионат на шару не пройдешь.

Почему у него не удалось показать максимум в своих предыдущих клубах? Он много пропустил из-за одного мужчины. Не буду говорить его имя. Он плохо относится к Денису и все время врал. Сейчас Денис хочет постепенно войти в режим. Он в великолепном состоянии! Проблемы с травмами у него давно закончились. Я даже не помню, когда в последний раз у него было повреждение», – цитирует Metaratings.ru Черышева.

Источник: Metaratings.ru
Денис Черышев
Футбол
ФК Паниониос
Дмитрий Черышев
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