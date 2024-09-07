Даниил Чалов: «Нет зависти к брату. У нас два разных пути»

Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о соперничества с братом.

«Нет никакой зависти к брату. И соперничества в детстве не было. Смотря в чем измерять результат. Это когда ты побеждаешь в каждом матче или это путь, который прошел. Для меня круто, что и у меня, и у Феди два разных интересных пути из абсолютно разной жизни. И когда мы соединяемся вместе, получается суперкомбо. Мы дополняем друг друга. Это невозможно сравнивать. Это как футуризм и барокко — разные эпохи, иной подход, но и то и другое — круто», — сказал Чалов «СЭ».

26-летний Федор Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6).

30-летний защитник Даниил Чалов за карьеру выступал в «Томи», «СКА-Энергии», «Мордовии», «Шиннике». С 202 года он играет в Медиалиге.