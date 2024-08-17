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Сегодня, 10:45

Брат Чалова — о словах про цвета нового клуба россиянина: «Возможно, он хочет купить себе слона»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, поделился мнением об атмосфере в греческой команде.

— Видели, что, когда он подписывал контракт, на парковке его очень сильно ждали.

— Его ждали. Очень важный момент, что сразу получил 9 номер. Дальше все в его руках и ногах. Пока сложно что-то сказать. В жизни везде есть время на адаптацию. Первые комментарии от него будут, когда он уже осознает. Очень много изменений.

— Задумывался ли он над переходом в Грецию?

— Не могу залезть к нему в голову. Есть фильм «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном. В нем он начинает слышать мысли женщин. Если бы я мог залезть в голову Феди и отвечать на все вопросы, было бы круто. К сожалению, я пока бессилен в этом.

— Была ситуация, что в одном из шоу ты сказал, что Федя будет играть за команду с бело-синими цветами.

— У меня в голове достаточно большой спектр цветов, которые я знаю. Могу и мысли Феди также придумать. Возможно, он хочет купить себе слона (смеется), — сказал Чалов в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6) и теперь сыграет в Лиге Европы.

Даниил Чалов
Федор Чалов
ФК ПАОК
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