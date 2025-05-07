Футбол
Греция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Греция

7 мая, 13:49

Черышев покинет «Паниониос» в статусе свободного агента

Сергей Ярошенко

Владелец «Паниониоса» Константинос Рупцос заявил, что нападающий Денис Черышев покинет команду.

«Черышев покидает наш клуб в статусе свободного агента, мы не будем продлевать с ним контракт. Связано ли это с тем, что Денис заканчивает карьеру? Не хочу об этом говорить, но это наше общее решение не продлевать соглашение еще на год», — цитирует Рупцоса Sport24.

Черышев выступал за гречский клуб с сентября года. На счету 34-летнего россиянина 24 матча в составе «Паниониоса» во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Денис Черышев
Футбол
ФК Паниониос
Читайте также
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Владимир 3107

    Единственно, что может реанимировать Черышева-младшего это перейти ему в "Ростов". Там всех реанимируют. Он ещё за сборную России сможет сыграть.

    07.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Легенда реала даже тут обделался

    07.05.2025

  • Бананоид

    Сейчас набегут из РПЛ, бюджетные деньги тратить на очередного паспортиста...

    07.05.2025

  • DemolisherAjax

    Заканчивает карьеру говорите....Так то давно закончил уже.

    07.05.2025

  • тихоновнавсегда

    ...Черышев выступал за гречский клуб с сентября года. :point_up:?Товарищ Ярошенко,переведите свою фразу пожалуйста на русский язык.

    07.05.2025

    • ПАОК проиграл «Олимпиакосу», Чалов вышел на замену во втором тайме

    ПАОК Чалова и Оздоева выиграл бронзовые медали чемпионата Греции

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости