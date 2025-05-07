Черышев покинет «Паниониос» в статусе свободного агента

Владелец «Паниониоса» Константинос Рупцос заявил, что нападающий Денис Черышев покинет команду.

«Черышев покидает наш клуб в статусе свободного агента, мы не будем продлевать с ним контракт. Связано ли это с тем, что Денис заканчивает карьеру? Не хочу об этом говорить, но это наше общее решение не продлевать соглашение еще на год», — цитирует Рупцоса Sport24.

Черышев выступал за гречский клуб с сентября года. На счету 34-летнего россиянина 24 матча в составе «Паниониоса» во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал пять результативных передач.