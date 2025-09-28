Чалов забил за ПАОК и вошел в «Клуб 100» «СЭ»

Нападающий ПАОКа Федор Чалов отметился голом в матче с «Астерасом» в 5-м туре чемпионата Греции.

На 34-й минуте россиянин реализовал пенальти и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Чалов стал 35-м членом «Клуба 100» «СЭ». Теперь на его счету 104 гола с учетом чемпионата Швейцарии (который по правилам клуба не учитывался до того, пока форвард не забил 100 мячей для вступления). В «Клубе 100» 27-летний форвард догнал бывшего нападающего «Балтики», «Сокола» и «Терека» Андрея Федькова.

В активе Чалова 76 голов в РПЛ, 9 — в Кубке и Суперкубке страны, 3 — за сборную России, 7 — в еврокубках и 9 — в иностранных чемпионатах.