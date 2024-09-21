Чалов: «Надеюсь, впереди у меня еще много голов за ПАОК»

Форвард ПАОКа Федор Чалов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 5-го тура чемпионата Греции против «Волоса» (4:1), в котором он забил дебютный гол за новую команду.

«Для меня это был очень важный гол. Благодарю наших фанатов, которые приехали сегодня на игру и поддержали нас. Команда чувствовала себя как дома. Я надеюсь, у меня впереди еще много голов за ПАОК», — цитирует форварда Paokmania.

ПАОК набрал 13 очков в 5 матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Греции.