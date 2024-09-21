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Чалов: «Надеюсь, впереди у меня еще много голов за ПАОК»

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Форвард ПАОКа Федор Чалов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 5-го тура чемпионата Греции против «Волоса» (4:1), в котором он забил дебютный гол за новую команду.

«Для меня это был очень важный гол. Благодарю наших фанатов, которые приехали сегодня на игру и поддержали нас. Команда чувствовала себя как дома. Я надеюсь, у меня впереди еще много голов за ПАОК», — цитирует форварда Paokmania.

ПАОК набрал 13 очков в 5 матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Футболисты ПАОКа празднуют гол Чалова в&nbsp;ворота &laquo;Волоса&raquo;. Наконец-то Чалов забил за ПАОК! Дебютный гол получился комичным

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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