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Даниил Чалов: «Федор сделал шаг к Лиге чемпионов, она рядом»

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Чалов, брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, поделился мнением о переходе брата в греческий клуб.

«В ноябре он сыграет на «Олд Траффорд». Да, это что-то новое, непонятное — а менять среду сложно. Но круто, когда у человека есть мечта — играть с лучшими клубами мира. Он видит Лигу чемпионов, она рядом. Хочет еще раз пережить ощущения от нее. Сделал шаг по направлению к этому. Не думаю, что условия в Греции у Феди выше, чем в ЦСКА. Но он показывает пример другим.

Рациональное решение должно было быть совсем иным, да. Но Федя не сворачивает со своего пути. Верю, что он приведет Федю выше — и хочу, чтобы все верили. Представьте, что вы о чем-то мечтаете — вам тоже захочется поддержки. Дарить людям эмоции, показывать, что осуществлять свои мечты реально, дорогого стоит. Я с детства знаю, как Федя любит футбол, ЦСКА — и продолжит любить. Все-таки лет 20 провел там", — приводит слова Даниила Чалова Sport24.

26-летний Федор Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Sport24
Даниил Чалов
Федор Чалов
ФК ПАОК
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