Боков объяснил низкую результативность Чалова в Греции

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о результативности российского форварда ПАОКа Федора Чалова.

«Это перезагрузка. У каждого нападающего такое происходит. Ничего страшного в этом нет. Я всегда говорю, что в этих случаях нападающим важно какой-нибудь «подземный» мячик забить, такой неказистый, чтобы все встало на свои места. Здесь то же самое», — цитирует Бокова «Спорт День за Днем».

26-летний Чалов летом перешел в ПАОК из ЦСКА. С того момента он провел за греческий клуб 17 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.