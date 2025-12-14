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14 декабря 2025, 21:00

ПАОК с Чаловым в старте всухую уступил «Атромитосу», Оздоев вышел на замену во втором тайме

ПАОК на выезде проиграл «Атромитосу» в матче 14-го тура чемпионата Греции — 0:2.

У хозяев забили Димитриос Ставропулос и Том ван Верт.

Российский нападающий ПАОК Федор Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте встречи. Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев вышел на замену на 63-й минуте.

«Атромитос» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Греции с 12 очками. ПАОК идет на третьей строчке с 32 очками.

Чемпионат Греции. 14-й тур.
14 декабря 2025, 00:00. Peristeri Stadium (Афины)
Атромитос А
2:0
ПАОК

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Магомед Оздоев
Федор Чалов
Футбол
ФК Атромитос
ФК ПАОК
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