ПАОК с Чаловым в старте всухую уступил «Атромитосу», Оздоев вышел на замену во втором тайме

ПАОК на выезде проиграл «Атромитосу» в матче 14-го тура чемпионата Греции — 0:2.

У хозяев забили Димитриос Ставропулос и Том ван Верт.

Российский нападающий ПАОК Федор Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте встречи. Российский полузащитник гостей Магомед Оздоев вышел на замену на 63-й минуте.

«Атромитос» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Греции с 12 очками. ПАОК идет на третьей строчке с 32 очками.