28 сентября, 22:51

ПАОК упустил победу над «Астерасом» со счета 3:1, Чалов забил с пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент

ПАОК на выезде сыграл вничью с «Астерасом» в матче 5-го тура чемпионата Греции — 3:3.

Голом у гостей отметился Федор Чалов. Россиянин реализовал пенальти на 34-й минуте и вошел в «Клуб 100» СЭ». Еще по голу забили Кирилл Десподов (пенальти, 21-я минута) и Иоаннис Константелиас (26-я).

У хозяев отличились Федерико Македа (7-я минута), Димитриос Эмманулидис (45+2-я) и Николас Джоаккини (74-я).

ПАОК (11 очков) занимает третье место в чемпионате Греции. «Астерас» (2) идет предпоследним в турнирной таблице.

Чемпионат Греции. 5-й тур.
28 сентября, 00:00. Theodoros Kolokotronis (Триполи)
Астерас
3:3
ПАОК
Федор Чалов
