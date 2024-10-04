Алдонин оценил первые матчи Чалова в ПАОКе

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о выступлениях нападающего Федора Чалова в составе ПАОКа.

— Считаете ли вы старт Чалова провалом?

— Я бы не сказал, что это провал. Человек перешел в новый чемпионат. Можно сказать, что он не очень удачный, но не провал. Я думаю, что он должен адаптироваться, привыкнуть. Нужно смотреть по качеству игры: может он приносит пользу, не забивая голов, хотя понятно, что у нападающего главная польза — это голы, но если он играет, тренер ему доверяет, то значит он приносит пользу команде. Тренер не враг себе — он не будет выпускать слабого игрока. Любой гол для нападающего — глоток уверенности, — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

26-летний Чалов провел 11 матчей за ПАОК во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.