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Умер Йохан Нескенс. Он был олицетворением тотального футбола Нидерландов

Умер легендарный игрок сборной Нидерландов Йохан Нескенс
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Йохан Нескенс.
Фото Global Look Press
Голландской легенде было 73.

Что случилось

Королевский футбольный союз Нидерландов сообщил о смерти бывшего полузащитника национальной сборной Йохана Нескенса. Трагическая весть пришла 6 октября из Алжира, где голландец находился на мероприятии проекта федерации WorldCoaches.

«Слова не могут передать масштаб и внезапность этой утраты. Наши мысли связаны с его женой Марлис, его детьми, семьей и друзьями, — говорится в заявлении федерации. — Мир прощается не только с одаренным спортсменом, но, прежде всего, с сострадательным, целеустремленным и замечательным человеком».

Кем был Нескенс

Нескенс считался одной из ключевых фигур знаменитой сборной Нидерландов 1970-х, лидером которой был Йохан Кройф. Та команда дважды подряд добиралась до финалов чемпионата мира (1974 и 1978), но в обоих случаях уступала хозяевам турнира — ФРГ и Аргентине.

Нескенс также известен по игре за «Аякс» и «Барселону». В этих клубах и в сборной полузащитник работал под руководством знаменитого тренера Ринуса Михелса — идеолога тотального футбола: тактики, ставшей прорывной для этого вида спорта.

Фото Global Look Press

Нескенс играл заметную роль в голландской сборной: в 49 матчах за нее он забил 17 голов. Самый известный мяч за национальную команду хавбек забил в финале ЧМ-1974 против ФРГ — на 2-й минуте он открыл счет с пенальти, но голландцы все равно проиграли 1:2.

За свою игровую карьеру Нескенс выиграл 14 трофеев, в том числе три Кубка европейских чемпионов с «Аяксом» и Кубок обладателей кубков с «Барселоной».

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Хавбек был известен своим упорством, трудолюбием и выносливостью. «Он стоил двух человек в полузащите», — говорил FIFA.com его экс-партнер по команде «Аякс» Сьяк Сварт.

В качестве тренера Нескенс был не так успешен. Его самостоятельная карьера не задалась, но он непродолжительное время работал ассистентом Франка Райкарда в «Барселоне» и Гуса Хиддинка в сборных Нидерландов и Австралии.

Фото Global Look Press

Последние годы

В последние годы Нескенс отошел от тренерской деятельности и стал послом проекта Королевского футбольного союза Нидерландов WorldCoaches, в рамках которого путешествовал по всему миру, обучая тренеров в странах с низким и средним уровнем дохода.

Нескенс редко давал интервью и предпочитал уединенную жизнь. Полгода назад он принял участие в мероприятии, посвященном 50-летию выхода в первый для Нидерландов финал чемпионата мира.

Нескенсу было 73 года.

Сборная Нидерландов по футболу
ФК Барселона
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