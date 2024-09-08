Футбол
Нидерланды
Новости Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 16:30

У Кумана странные методы работы. Теперь отцепил от сборной футболиста, уехавшего в Саудовскую Аравию

Куман раскритиковал Бергвейна за переход в «Аль-Иттихад»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рональд Куман и Стивен Бергвейн
Рональд Куман и Стивен Бергвейн.
Фото Global Look Press
Со Стивеном Бергвейном случилась перепалка в прессе.

В сборной Нидерландов разгорелся скандал. Главный тренер Роналд Куман прямым текстом сказал, что больше не будет вызывать в сборную одного из футболистов. И дело не в его игре или личной неприязни. Куман остался недоволен тем, что вингер «Аякса» Стивен Бергвейн в начале сентября подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

«Он уехал в Саудовскую Аравию в 26 лет, — расставил акценты тренер. — Это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. В его возрасте амбиции должны быть спортивными, а не финансовыми. Его история со сборной Нидерландов закрыта. Стивен мог остаться в «Аяксе» — что в этом было плохого? Я уважаю его решение, но сам бы никогда так не поступил».

Обычно такие выпады со стороны тренеров (да еще и легенд) остаются без ответа, но уязвленный Бергвейн ответил жестко и развернуто.

«Я больше не хочу играть за Кумана. Он мог бы позвонить мне и выслушать меня, но я узнаю о его решении по телевизору, да еще и в таком свете, в котором он это преподнес. Почему он не поговорил со мной перед этим? Он говорит про амбиции и прочее, но конкуренция в Саудовской Аравии выше, чем в Нидерландах. Просто посмотрите на футболистов оттуда или как «Аль-Иттихад» на предсезонке обыграл «Интер». Я не закрываю дверь в сборную — может, когда-то придет новый тренер. Нельзя так говорить про своих игроков, иначе можно растерять весь авторитет».

Волна обсуждений поднялась большая, так что Куману пришлось выступить еще раз: «Давайте не делать из мухи слона, я просто сказал то, что думаю. Было бы неправдой, если бы я сказал, что считаю шаг Бергвейна спортивным. Я не сказал ничего такого».

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман
Рональд Куман.
Фото Reuters

Это не первый скандал Кумана из-за его жесткости

Методы работы Кумана с футболистами напоминают стиль, в котором действовал Жозе Моуринью. Португалец тоже не стеснялся разносить своих игроков в прессе — он считал, что таким способом заставляет их прогрессировать, злиться и показывать максимум, доказывая тренеру, что тот не прав.

Куман работает в сборной полтора года (это его второй приход на эту должность) и за это время успел раскритиковать уже нескольких футболистов. Доставалось и форварду Брайану Бробби, про которого Роналд говорил, что тот принимает неверные решения на поле и потому он ему не доверяет. И Райану Гравенберху — по мнению Кумана, тому не хватало концентрации, о чем он тоже высказывался напрямую в прессе. Ну и после поражения от Австрии на Евро-2024 тренер уничтожил своих игроков: «Это было очень плохо. Мы были недостаточно агрессивны, оставляли много зон, не контролировали матч в начале».

Куман вообще не лезет за словом в карман. Если брать его высказывания только за это лето, то он успел не только пройтись по своим игрокам, но и «прыгнул» на бывший клуб — «Барселону». Сказал, что дело Негрейры порочит репутацию сине-гранатовых, и раскритиковал руководство, заявив, что их методы работы (особенно то, как они обращаются с легендами) очень плохи.

Роналд Куман. Кумана уволили, но в кризисе виноват не только он. Спасать «Барселону» будет Хави

Хотя по части общения с заслуженными футболистами вопросы есть и к самому Куману. Чего стоит хотя бы история, как «Барселона» отцепила Луиса Суареса — тренер, опять же, даже не позвонил игроку, о его решении уругваец узнал из прессы. А после перехода в «Атлетико» и гола в ворота каталонцев сделал жест, изображая приложенный к уху телефон.

«Он отправлял меня тренироваться на другое поле, будто мне 15 лет, — вспоминал Суарес. — Я ехал домой и плакал из-за такого отношения. Я никогда не проявлял к нему неуважения. Это было больно. Надеюсь, когда-нибудь у него хватит смелости встретиться со мной и сказать правду».

И это не единичная история. В одной только «Барсе» претензий к Куману со стороны футболистов хватало. Пьянич, как и Суарес, говорил, что Роналд не общался с ним и обращался как с 15-летним; Фирпо уверял, что тренер врал ему в лицо; Деулофеу сказал, что Куман вообще ничего ему не дал и он чувствовал себя несчастным. Или вот цитата Хоакина, который работал с Роналдом в «Валенсии»: «Если бы я был президентом, не стал бы нанимать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала». Даже любимчик голландца, его соотечественник Френки Де Йонг говорил, что Роналд дает указания в жесткой форме и остается только слушать его.

Футбоилст сборной Нидерландов Стивен Бергвейн
Стивен Бергвейн.
Фото Global Look Press

Конечно, Кумана можно уважать за то, что он говорит в прессе то, что думает, но все-таки сейчас другое поколение футболистов, которых такие методы скорее демотивируют, чем заставляют показывать максимум. Моуринью уже на этом погорел, но Роналд, похоже, не собирается менять свою стратегию.

Да и ситуация с Бергвейном странная. Джорджиньо Вейналдум, например, поехал на Евро-2024 в статусе футболиста саудовского «Аль-Иттифака». Полузащитнику уже 33, и Куман не просто так напирал на возраст Бергвейна, мол, он уехал на Ближний Восток слишком рано. Но все-таки в сборной вроде как должны выступать сильнейшие игроки страны на данный момент, и Бергвейн хоть и не был основным, но качество со скамейки давал.

Стивен Бергвейн, Джорджиньо Вейналдум, Райан Гравенберх. Капитан «Аякса», бронзовый призер ЧМ-2014 и запасной «Ливерпуля». Кого из сборной Нидерландов зря взяли на Евро

Футболист «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт этим летом стал чемпионом Европы в роли лидера обороны сборной Испании, Канте приехал из «Аль-Иттихада» и на привычно высоком уровне выжигал центр поля. Криштиану Роналду оставим за скобками из-за его статуса, но очевидно, что и он еще способен приносить пользу национальной команде.

Интересно, как Куман поступит с одним из лидеров сборной Нидерландов Мемфисом Депаем, который собрался в чемпионат Бразилии. На нынешний сбор Роналд его не вызвал, так что тут есть своя логика. Но правильная ли она, покажет только время.

Роналд Куман
Сборная Нидерландов по футболу
Читайте также
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Овечкин улетел из России в США
Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
Сюрприз для дедушки Мартемьянова, потерявшийся Кузя и провал «Торпедо». Что произошло в КХЛ 7 сентября
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости