У Кумана странные методы работы. Теперь отцепил от сборной футболиста, уехавшего в Саудовскую Аравию

Со Стивеном Бергвейном случилась перепалка в прессе.

В сборной Нидерландов разгорелся скандал. Главный тренер Роналд Куман прямым текстом сказал, что больше не будет вызывать в сборную одного из футболистов. И дело не в его игре или личной неприязни. Куман остался недоволен тем, что вингер «Аякса» Стивен Бергвейн в начале сентября подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

«Он уехал в Саудовскую Аравию в 26 лет, — расставил акценты тренер. — Это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. В его возрасте амбиции должны быть спортивными, а не финансовыми. Его история со сборной Нидерландов закрыта. Стивен мог остаться в «Аяксе» — что в этом было плохого? Я уважаю его решение, но сам бы никогда так не поступил».

Обычно такие выпады со стороны тренеров (да еще и легенд) остаются без ответа, но уязвленный Бергвейн ответил жестко и развернуто.

«Я больше не хочу играть за Кумана. Он мог бы позвонить мне и выслушать меня, но я узнаю о его решении по телевизору, да еще и в таком свете, в котором он это преподнес. Почему он не поговорил со мной перед этим? Он говорит про амбиции и прочее, но конкуренция в Саудовской Аравии выше, чем в Нидерландах. Просто посмотрите на футболистов оттуда или как «Аль-Иттихад» на предсезонке обыграл «Интер». Я не закрываю дверь в сборную — может, когда-то придет новый тренер. Нельзя так говорить про своих игроков, иначе можно растерять весь авторитет».

Волна обсуждений поднялась большая, так что Куману пришлось выступить еще раз: «Давайте не делать из мухи слона, я просто сказал то, что думаю. Было бы неправдой, если бы я сказал, что считаю шаг Бергвейна спортивным. Я не сказал ничего такого».

Рональд Куман. Фото Reuters

Это не первый скандал Кумана из-за его жесткости

Методы работы Кумана с футболистами напоминают стиль, в котором действовал Жозе Моуринью. Португалец тоже не стеснялся разносить своих игроков в прессе — он считал, что таким способом заставляет их прогрессировать, злиться и показывать максимум, доказывая тренеру, что тот не прав.

Куман работает в сборной полтора года (это его второй приход на эту должность) и за это время успел раскритиковать уже нескольких футболистов. Доставалось и форварду Брайану Бробби, про которого Роналд говорил, что тот принимает неверные решения на поле и потому он ему не доверяет. И Райану Гравенберху — по мнению Кумана, тому не хватало концентрации, о чем он тоже высказывался напрямую в прессе. Ну и после поражения от Австрии на Евро-2024 тренер уничтожил своих игроков: «Это было очень плохо. Мы были недостаточно агрессивны, оставляли много зон, не контролировали матч в начале».

Куман вообще не лезет за словом в карман. Если брать его высказывания только за это лето, то он успел не только пройтись по своим игрокам, но и «прыгнул» на бывший клуб — «Барселону». Сказал, что дело Негрейры порочит репутацию сине-гранатовых, и раскритиковал руководство, заявив, что их методы работы (особенно то, как они обращаются с легендами) очень плохи.

Хотя по части общения с заслуженными футболистами вопросы есть и к самому Куману. Чего стоит хотя бы история, как «Барселона» отцепила Луиса Суареса — тренер, опять же, даже не позвонил игроку, о его решении уругваец узнал из прессы. А после перехода в «Атлетико» и гола в ворота каталонцев сделал жест, изображая приложенный к уху телефон.

«Он отправлял меня тренироваться на другое поле, будто мне 15 лет, — вспоминал Суарес. — Я ехал домой и плакал из-за такого отношения. Я никогда не проявлял к нему неуважения. Это было больно. Надеюсь, когда-нибудь у него хватит смелости встретиться со мной и сказать правду».

И это не единичная история. В одной только «Барсе» претензий к Куману со стороны футболистов хватало. Пьянич, как и Суарес, говорил, что Роналд не общался с ним и обращался как с 15-летним; Фирпо уверял, что тренер врал ему в лицо; Деулофеу сказал, что Куман вообще ничего ему не дал и он чувствовал себя несчастным. Или вот цитата Хоакина, который работал с Роналдом в «Валенсии»: «Если бы я был президентом, не стал бы нанимать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала». Даже любимчик голландца, его соотечественник Френки Де Йонг говорил, что Роналд дает указания в жесткой форме и остается только слушать его.

Стивен Бергвейн. Фото Global Look Press

Конечно, Кумана можно уважать за то, что он говорит в прессе то, что думает, но все-таки сейчас другое поколение футболистов, которых такие методы скорее демотивируют, чем заставляют показывать максимум. Моуринью уже на этом погорел, но Роналд, похоже, не собирается менять свою стратегию.

Да и ситуация с Бергвейном странная. Джорджиньо Вейналдум, например, поехал на Евро-2024 в статусе футболиста саудовского «Аль-Иттифака». Полузащитнику уже 33, и Куман не просто так напирал на возраст Бергвейна, мол, он уехал на Ближний Восток слишком рано. Но все-таки в сборной вроде как должны выступать сильнейшие игроки страны на данный момент, и Бергвейн хоть и не был основным, но качество со скамейки давал.

Футболист «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт этим летом стал чемпионом Европы в роли лидера обороны сборной Испании, Канте приехал из «Аль-Иттихада» и на привычно высоком уровне выжигал центр поля. Криштиану Роналду оставим за скобками из-за его статуса, но очевидно, что и он еще способен приносить пользу национальной команде.

Интересно, как Куман поступит с одним из лидеров сборной Нидерландов Мемфисом Депаем, который собрался в чемпионат Бразилии. На нынешний сбор Роналд его не вызвал, так что тут есть своя логика. Но правильная ли она, покажет только время.