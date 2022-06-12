Футбольная революция в Нидерландах: таймы по 30 минут, ввод мяча из аута ногами, удаление за желтую карточку

Новые правила введут уже через год.

В Нидерландах готовят революционную реформу: в первом дивизионе страны (второй по силе лиге после Эредевизи) с сезона-2023/24 будут действовать новые правила — с неограниченным количеством замен, вводом мяча из аута ногами, таймами по 30 минут чистого времени и другими новшествами.

Эти правила в Нидерландах уже тестировались с 2017 года в любительском и молодежном футболе. Руководитель направления любительского футбола в футбольном союзе страны Ян Дирк ван дер Зее выступает главным идеологом новой реформы. В декабре он в своей колонке призывал экспертов обратить внимание на то, как сделать футбол более привлекательным.

«Может ли футбол быть еще более устойчивым? Как мы продвигаем его разнообразие? Как нам сохранить футбол привлекательным для будущих поколений и нужен ли нам другой формат соревнований сейчас, когда коронавирус с нами надолго? Я хотел бы призвать вас подумать вместе с нами: каким, по вашему мнению, должен быть футбол в ближайшие четыре года?» — написал он в своем блоге на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Спустя полгода накопились идеи, о которых ван дер Зее снова сообщил в своей колонке. Отмечается, что проект реформ разработали сотрудники KNVB Гас де Йонг и Сьорс Брауэр, которые проинформировали УЕФА и ФИФА об этих идеях.

«Изменения должны сделать игру быстрее, спортивнее, честнее и привлекательнее», — отмечает ван дер Зее.

Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов. keukenkampioendivisie.nl

Пять правил, которые через год введут во второй лиге Нидерландов

1. Ввод мяча из аута ногой

Когда мяч уходит за боковую линию, футболист может ввести его в игру ударом ногой или с помощью дриблинга. То же самое относится к розыгрышу мяча с центра поля, углового удара и удару от ворот. Идея в том, чтобы не было затяжек времени, так как при нынешних правилах ввод мяча занимает не менее пятнадцати минут времени матча.

2. Дриблинг при штрафном ударе

Штрафной можно будет разыграть с помощью дриблинга и не дожидаться свистка арбитра. Это правило тоже направлено на то, чтобы исключить затяжки времени. В среднем 11% времени матча теряется из-за пауз перед штрафными ударами.

3. Желтая карточка — удаление на пять минут

В Нидерландах хотят увеличить значимость желтых карточек и удалять за нее на пять минут. Предполагается, что в таком случае игроки будут менее охотно идти на грубые фолы, так как покинут поле.

4. Неограниченное количество замен

Тут все просто: в KNVB отмечают, что замены обеспечат интенсивность и зрелищность на протяжении всего матча, ведь уставших игроков заменят более свежие. Речь идет о быстрых заменах, чтобы не останавливать игру. Вероятно, по аналогу частых смен игроков в хоккее, что действительно ускоряет темп игры.

5. Таймы по 30 минут

Специалисты из KNVB в связи с новыми правилам предлагают сократить и время матча до 60 минут. Логика простая: в 2020 году матч Лиги чемпионов в среднем состоял из 60 минут чистого игрового времени, а все остальное — паузы, затяжки, время на замены и так далее. Новые правила направлены на то, чтобы исключить эти потери игрового времени, а само чистое время матча не изменится.

«Если вы приходите в футбол с такими идеями и хотите новаторства, вам придется иметь дело с двумя типами болельщиков: футбольными романтиками, которые предпочитают оставить все как есть и руководствуются ностальгией и сантиментами, и фанатами-энтузиастами, которые открыты для изменений, чтобы сделать игру более привлекательной и честной», — написал ван дер Зее в своей колонке, отнеся УЕФА и ФИФА к первой категории. Чтобы добиться изменений и утвердить новые правила, ему предстоит получить их разрешение.

Клубы не были осведомлены о реформах. keukenkampioendivisie.nl

Федерации пришлось извиняться перед клубами за колонку с новыми правилами. Они не были осведомлены о реформах

После колонки ван дер Зее KNVB пришлось извиняться перед клубами первого дивизиона. Оказывается, они не были осведомлены о готовящихся реформах и выразили недовольство.

Больше всех возмутился директор «Де Графсхап» Ханс Остендорп: «Каждый может свободно думать о футболе, но Ян Дирк ван дер Зее несет большую ответственность как директор департамента любительского футбола. Дело даже не в предложениях. Всегда нужно думать, можно ли сделать по-другому. Но для меня важно то, что директор департамента любительского футбола, ни с кем не поговорив, делает такие заявления. Озвучивает новые правила и хочет реализовать их в нашей лиге. Он может делать это с любителями, там, где его зона ответственности».

Федерации пришлось разослать письма с извинениями, а директор организации Марианна ван Леувен объяснила, что с клубами все-таки велись консультации, и их недовольство вызывает непонимание.

«Жаль, что сложилось впечатление, что KNVB просто что-то придумывает. Мы никогда ничего не делаем без консультации с клубами», — заявила она. Ван дер Зее тоже извинился перед клубами, которые возмутились его колонкой с анонсом новых правил.

Клубы уведомили, что никаких изменений не будет без согласования с ними. Директор лиги Марк Боле это подтвердил: «Это действительно зависит от клубов. Ян Дирк написал это от себя и принес извинения. В первом дивизионе ничего не происходит без уведомления клубов».

Но клубы наверняка убедят в необходимости реформы и в итоге ее примут — ван Леувен настроена решительно и поддерживает идеолога реформы ван дер Зее: «В области инноваций наша федерация всегда была первопроходцем в мире. В любительском футболе мы уже пробуем новые правила. Конечно, мы думаем о том, как сохранить привлекательность футбола в долгосрочной перспективе и какие инновации уместны».