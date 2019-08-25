«Зволле» сыграла вничью со «Спартой» в чемпионате Голландии

«Зволле» сыграла вничью со «Спартой» из Роттердама (2:2) в матче 4-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличились Илиасс Бель Хассани и Леннарт Ти.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

4-й тур

«Зволле» — «Спарта Р» — 2:2 (1:1)

Голы: Ахе, 8 (0:1). Бель Хассани, 9 (1:1). Ти, 56 (2:1). Велдвейк, 81 (2:2).

«Зволле»: Мус, Пал, Керстен (Ду, 88), Брюнс (Саймак, 71), Бель Хассани, Клемент, Деккер, Хамер, Ти, Йонсен, Вестерман (ван Вермескеркен, 56).

«Спарта Р»: Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе (Велдвейк, 78), Абелс, Ауассар (Л.Дуарте, 52), Харруи, Сметс, Ахе (Пиру, 60), Райхи, Халил Дервисоглу.

Предупреждения: Фриндс, 23. Ауассар, 44. Клемент, 45+3. Деккер, 51.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

25 августа. Зволле. Стадион «MAC3PARK Stadion».