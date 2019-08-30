«Зволле» победил «Эммен»

«Зволле» обыграл «Эммен» в матче 5-го тура чемпионата Голландии — 3:1. В составе победителей отличились Томас Брюнс, Деннис Йонсен и Илиасс Бель Хассани. За «Эммен» забил Ник Баккер.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

5-й тур

«Эммен» — «Зволле» — 1:3 (1:3)

Голы: Баккер, 6 (1:0). Йонсен, 17 (1:1). Брюнс, 27 (1:2). Бель Хассани, 38 (1:3).

«Эммен»: Телгенкамп, Бесте, Бейл, Баккер, Фендорп (Мариниус, 84), де Леув, Пенья, Бос (Квиспел, 71), Угринич, Лаурсен, Ариас.

«Зволле»: Мус, Пал, Керстен, ван Вермескеркен, Брюнс (Саймак, 76), Бель Хассани (Флемминг, 76), Клемент (Рейнен, 90+1), Деккер, Хамер, Ти, Йонсен.

Предупреждения: Угринич, 24. Пенья, 36. Клемент, 54. Фендорп, 65. Баккер, 77. Мариниус, 90+2.

Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).

30 августа. Эммен. Стадион «De Oude Meerdijk».