"Зволле" победил "Гронинген" в матче 32-го тура чемпионата Голландии - 3:2.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
32-й тур
"Зволле" - "Гронинген" - 3:2 (0:1)
Голы: Сирхейс, 20 (0:1). Ти, 47 (1:1). Гладон, 55 (1:2). ван Полен, 75 (2:2). Ти, 81 (3:2).
"Зволле": Бур, Лахман, ван Полен, Пал, Эхизибуэ (ван дер Берг, 90), Клемент, Хамер, Ти, ван Дейнен, Намли, ван Крой.
"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер, Шабо, Брюнс (Эль Ханкури, 83), Бель Хассани, Гладон, Доан, Сирхейс (Махи, 72).
Предупреждения: Клемент, 61. Эхизибуэ, 85. ван Крой, 90+5.
Судья: ван ден Керкхоф.
29 апреля. Зволле. Стадион "MAC3PARK Stadion".