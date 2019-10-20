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«Зволле» обыграл «Ден Хаг»

15:12
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«Зволле» одержал домашнюю победу в матче десятого тура чемпионата Голландии против «Ден Хаг» (3:1).

В составе победителей отличились Илиасс Бель Хассани, Реза Гучаннеджад и Пелле Клемен. У клуба из Гааги гол забил Михил Крамер. Бывший форвард ЦСКА Томаш Нецид вышел на замену на 77-й минуте.

«Зволле» набрал 10 очков и занимает 13-е место. У «Ден Хаг» шесть очков и 16-я позиция.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

10-й тур

«Зволле» — «Ден Хаг» — 3:1 (1:1)

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зволле — АДО Ден Хаг

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/

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