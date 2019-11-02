«Зволле» дома проиграл «Аяксу» (2:4) в матче 12-го тура чемпионата Голландии. На 6-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Квинси Промес, удачно сыграв на добивании. Спустя 5 минут 27-летний голландец оформил дубль, замкнув подачу в штрафную «Зволле» с левого фланга.

На 20-й минуте довел счет до разгромного форвард Давид Нерес. Спустя 15 минут хозяева сократили отставание от «Аякса», отличился полузащитник Густаво Хамер, а на 62-й минуте еще один гол забил хавбек Мустафа Саймак. На 88-й минуте матча Нерес установил окончательный счет в игре, оформив дубль.

6-я минута: гол Промеса

11-я минута: второй гол Промеса

Goal of Promes on a new service of Hakim Ziyech, him again ! Simple. ? pic.twitter.com/slg1QDFCrh — T-Ziyech Vid?os (@TeamZiyechVideo) November 1, 2019

20-я минута: гол Нереса

35-я минута: гол Хамера

62-я минута: гол Саймака

88-я минута: второй гол Нереса

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