Зиех второй год подряд признан лучшим игроком "Аякса" в сезоне

Полузащитник Хаким Зиех признан болельщиками "Аякса" лучшим игроком команды в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба амстердамцев.
Для 26-летнего марокканца это вторая победа подряд: в прошлом сезоне Зиех также был признан лучшим игроком клуба.
В этом сезоне в составе "Аякса" хавбек стал чемпионом Голландии и обладателем Кубка страны, также голландцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Хаким Зиех провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 24 результативные передачи.
Талантом года был признан защитник Нуссаир Мазрауи. 21-летний футболист получил "Марко ван Бастен Трофи" из рук главного тренера Эрика тен Хага. Лауреат премии определяется персоналом клуба.
PLAYER OF THE YEAR! 🎩⁰👨🎨 H A K I M Z I Y E C H!#nummer34 pic.twitter.com/F7EpYcqKWG– AFC Ajax (@AFCAjax) 16 мая 2019 г.
TALENT OF THE YEAR! 💫– AFC Ajax (@AFCAjax) 16 мая 2019 г.
🌪 NOUSSAIR MAZRAOUI #nummer34 pic.twitter.com/13YtDgPhil