Зиех второй год подряд признан лучшим игроком "Аякса" в сезоне

Полузащитник Хаким Зиех признан болельщиками "Аякса"​ лучшим игроком команды в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба амстердамцев.

Для 26-летнего марокканца это вторая победа подряд: в прошлом сезоне Зиех также был признан лучшим игроком клуба.

В этом сезоне в составе "Аякса" хавбек стал чемпионом Голландии и обладателем Кубка страны, также голландцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Хаким Зиех провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 24 результативные передачи.

Талантом года был признан защитник Нуссаир Мазрауи. 21-летний футболист получил "Марко ван Бастен Трофи" из рук главного тренера Эрика тен Хага. Лауреат премии определяется персоналом клуба.