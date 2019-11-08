Зиех находится в сфере интересов «Атлетико»
8 ноября 2019, 23:44
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиех входит в сферу интересов «Атлетико». Мадридский клуб следит за 26-летним марроканцем еще с прошлого сезона, утверждает As.
«Атлетико» готов предложить за Зиеха 80 миллионов евро в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне на счету хавбека «Аякса» 5 голов и 7 результативных передач в 12 матчах чемпионата Голландии.
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