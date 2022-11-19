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Сегодня, 11:56

Журналист объяснил, почему футбол Слуцкого не нравился голландцам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голландский журналист Лекс Ламмерс, работающий в газете Gelderlander, объяснил, почему считает старомодными тренерские методы российского специалиста Леонида Слуцкого.

Слуцкий возглавлял нидерландский «Витесс» в марта 2018 по ноябрь 2019 года.

«Система игры в защите, которую применял Слуцкий, редко используется в Западной Европе. Даже итальянское «катенначо» гораздо более развито, чем постановка игры в обороне у него. Повторюсь, он — хороший человек, но как к специалисту к его работе всегда были вопросы. В «Витессе» он не смог довести свою систему с зональной защитой до совершенства. Поэтому его «Витесс» был уязвим. Это реально было старомодно по западным футбольным стандартам», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Также журналист рассказал, какой футбол хотели видеть в исполнении «Витесса» Слуцкого.

«В Нидерландах люди хотят везде развлечься. Даже на футболе. Стиль Слуцкого предлагал слишком мало развлечений для местной публики. Для него всегда был важен только результат», — заявил Ламмерс.

Ранее голландский журналист заявил, что ни один клуб Нидерландов не возьмет на работу тренера из России.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Витесс
Леонид Слуцкий
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