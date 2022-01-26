Защитник «Аякса» Мазрауи заявил, что с большой долей вероятности покинет клуб летом

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи сообщил, что с большой долей вероятности покинет команду на правах свободного агента летом.

«Думаю, шансы на то, что я останусь в «Аяксе», очень малы, наверное, 5 процентов. Я открыт для чего-то нового. Я играл здесь 16 лет и думаю, что сейчас отличный момент для того, чтобы уйти», — сказал в интервью нидерландской редакции ESPN Мазрауи.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 23 матча за «Аякс», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца с клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Барселона», «Арсенал», «Рома» и «Наполи».