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Сегодня, 11:38

Защитник «Аякса» Мазрауи заявил, что с большой долей вероятности покинет клуб летом

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи сообщил, что с большой долей вероятности покинет команду на правах свободного агента летом.

«Думаю, шансы на то, что я останусь в «Аяксе», очень малы, наверное, 5 процентов. Я открыт для чего-то нового. Я играл здесь 16 лет и думаю, что сейчас отличный момент для того, чтобы уйти», — сказал в интервью нидерландской редакции ESPN Мазрауи.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 23 матча за «Аякс», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца с клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Барселона», «Арсенал», «Рома» и «Наполи».

Футбол
ФК Аякс
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