"Зачем делать такие заявления на камеру?". "Очная ставка" Слуцкого с раскритикованным арбитром

Голландские тележурналисты в одной из телепередач фактически устроили очную ставку главному тренеру "Витесса" Леониду Слуцкому и арбитру матча арнемцев с ПСВ (3:3) Сердару Гезюбюйюку, сообщает Voetbal International.

После игры с ПСВ, в которой "Витесс" трижды вел в счете, но в итоге сыграл вничью (3:3), главный тренер арнемцев дал очень эмоциональное интервью.

Рефери выразил серьезное недовольство высказываниями, которые допустил тренер в его адрес. Он отметил, что такие вещи не допустимы, и что он очень расстроен.

– Все, что он наговорил в интервью и на пресс-конференции, заставило меня задуматься, не судил ли я какой-то другой матч, – заявил арбитр. – Очень странные комментарии. Конечно, я очень удивлен такими заявлениями. С этим тренером я вообще не общался, и он у меня ничего не спрашивал. И, кстати, перед игрой минут 10 я разговаривал с его помощником и Брайном Линссеном (полузащитником “Витесса”. – Прим. “СЭ”).

– Да, но я говорил не о Линссене, а о себе, – сказал Слуцкий. – В то время я стоял метрах в трех и ждал, чтобы пожать ему руку. Взглянул на него – ноль реакции. И после матча хотел поговорить. Но он вел себя так, будто хотел, чтобы я заткнулся. А ведь мог бы просто ответить, что сейчас не лучший момент, что все объяснит в подтрибунном помещении.

– Это только его (Слуцкого. – Прим. “СЭ”) предположение. И оно совершенно неверное, – продолжил судья. – Всем понятно, что когда ты идешь в судейскую, еще не остыв после игры, то не станешь болтать с тренером по поводу любых эпизодов. Хочешь поговорить – приходи в судейскую. Объясню все один на один. Зачем делать такие заявления на камеру?

Напомним, что сегодня Королевский футбольный союз Нидерландов начал расследование в отношении главного тренера "Витесса". Подобных заявлений тренеры в Голландии еще не делали. Велика вероятность, что Слуцкого оштрафуют и дисквалифицируют на несколько матчей.

В отношении Слуцкого начато расследование. Ему грозит дисквалификация