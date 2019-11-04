За голкипера «Аякса» ведут борьбу «Барселона», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Европы. На 23-летнего камерунца претендуют «Барселона», «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», утверждает De Telegraaf.

В текущем сезоне на счету Онаны 5 «сухих» матчей в 12 матчах чемпионате Голландии. Его контракт с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость вратаря в 35 миллионов евро.

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