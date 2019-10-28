Яп Стам покинул «Фейеноорд»

Пресс-служба «Фейеноорда» сообщает об уходе Япа Стама с поста главного тренера команды.

«Я много и долго думал об этом решении и пришел к окончательному выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду», —приводит слова Стама пресс-служба «Фейеноорда».

Ранее фанаты «Фейеноорда» забросали стеклом и пиротехникой автобус, в котором находились игроки и тренерский штаб, после поражения команды от «Аякса» (0:4) в 11-м туре чемпионата Голландии.

Экс-защитник сборной Голландии тренировал «Фейеноорд» со старта этого сезона. В 11 турах команда набрала 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

? Jaap Stam weg bij Feyenoord: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 28, 2019

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