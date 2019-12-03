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«Я люблю вас, ребята». Слуцкий провел прощальный обед с игроками «Витесса»

18:52
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Российский специалист Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram фотографию с игроками «Витесса».

30 ноября 48-летний Слуцкий после поражения «Витесса» от «Херенвена» (2:3) подал в отставку с поста главного тренера команды. Команда проигрывала на протяжении пяти матчей. Россиянин тренировал «Витесс» с лета 2018-го.

«Последний обед. Я люблю вас, ребята», — подписал фото Слуцкий.

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