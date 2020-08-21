Возле стадиона «Аякса» открыт памятник Йохану Кройфу

Возле стадиона «Аякса» состоялась церемония открытия памятника легенде клуба Йохану Кройфу. Бронзовая статуя была создана на пожертвования болельщиков. Сам стадион с 2018 года также носит имя Кройфа.

Йохан Кройф начал в «Аяксе» карьеру и защищал его цвета с 1964 по 1973 и с 1981 по 1983 год. С амстердамцами он выиграл восемь чемпионатов, пять Кубков Голландии, три Кубка чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок, а также первый из своих трех «Золотых мячей».

24 марта 2016 года Кройф скончался в возрасте 68 лет от рака легких.