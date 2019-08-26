Во что играют Слуцкий и Яровинский? Ответ здесь

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новые stories в своем Instagram. 48-летний российский специалист вместе с тренером команды Олегом Яровинским играют в КЛАСК.

КЛАСК — настольная игра, которая сочетает в себе аэрохоккей и настольный футбол. Соперники должны закатить белый мячик в круглые «ворота» своего оппонента с помощью магнитных джойстиков.

«Витесс» после четырех матчей располагается на второй строчке с 8 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии.