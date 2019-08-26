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Во что играют Слуцкий и Яровинский? Ответ здесь

26 августа 2019, 23:59
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новые stories в своем Instagram. 48-летний российский специалист вместе с тренером команды Олегом Яровинским играют в КЛАСК.

КЛАСК — настольная игра, которая сочетает в себе аэрохоккей и настольный футбол. Соперники должны закатить белый мячик в круглые «ворота» своего оппонента с помощью магнитных джойстиков.

«Витесс» после четырех матчей располагается на второй строчке с 8 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии.

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