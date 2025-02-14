VK Видео покажет чемпионат Нидерландов

Чемпионат Нидерландов по футболу будет транслироваться в VK Видео, сообщает пресс-служба платформы.

Это совместный проект телеканала «Старт» и платформы VK Видео. На канале VK Спорт может будет увидеть предматчевые студии и трансляции ключевых встреч тура, а также обзоры матчей.

На данный момент «Аякс» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке ПСВ, у которого матч в запасе. Замыкает тройку лидеров с 42 очками «Утрехт».