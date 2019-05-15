"Витесс" завершил чемпионат победой над "Венло". Команду Слуцкого ждет плей-офф за Лигу Европы

"Витесс" победил "Венло" в заключительном туре чемпионата Голландии - 3:1. Счет открыл российский защитник арнемцев Вячеслав Караваев. Для россиянина это первый забитый мяч за "Витесс" в карьере. Цвета клуба он защищает с начала прошлого года, для него это 52-я игра в составе голландского клуба. В нынешнем сезоне он отыграл без замен в 33 матчах чемпионата из 34, пропустив один из-за дисквалификации.

Свой предыдущий гол в официальных встречах Караваев забил два года назад, 24 апреля 2017 года, в составе пражской "Спарты" против "Виктории" (2:0).

"Витесс" в дебютный сезон Леонида Слуцкого завершил сезон на пятом месте и сыграет с "Гронингеном" в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы. В другом полуфинале сойдутся "Утрехт" и "Хераклес". Напрямую в Лигу Европы пробились "Фейеноорд" и АЗ. В Лигу чемпионов попали чемпион страны "Аякс" и вице-чемпион ПСВ.

Напрямую из высшего дивизиона вылетела "НАК Бреда". "Экселсиор" и "Де Графсхап" ждут матчи плей-офф за сохранение места в элите.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

33-й тур

"Венло" - "Витесс" - 1:3 (0:2)

Голы: Караваев, 23 (0:1). Эдегор, 39 (0:2). ван Ойен, 68 (1:2). Беро, 83 (1:3).

"Венло": Уннершталль (ван Круй, 20), Деккер (Линхорст, 46), Резелер, ван Брюгген, Янсен, ван Ойен, Пост, Сушич (Опоку, 70), Йостен, Млапа, Грот.

"Витесс": Пасвер, Караваев, Дуки, ван дер Верфф, Кларк, Эдегор, Сереро, Фор, Бюттнер (Беро, 68), Линссен (Дарфалу, 86), Бейтинк (Матавж, 46).

Судья: Линдхаут.

15 мая. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".

"Фортуна" - "Фейеноорд" - 1:4 (1:1)

Голы: Кекджю, 6 (0:1). Сметс, 45 (1:1). Йергенсен, 70 (1:2). Йергенсен, 79 (1:3). Бергхейс, 90 (1:4).

Нереализованный пенальти: Бергхейс, 69

"Фортуна": Кошелев, Херингс, Пинту, Мак-Интош, Хосе Родригес, Зире, Димерс, Балич (Хюттен, 58), Сметс, Новакович (Эль-Мессауди, 74), Семеду (Стоккерс, 80).

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, ван Бек, Ньивкоп (Гертрейда, 84), Маласиа, Класи (Вилхена, 46), Торнстра, Кекджю, Йергенсен, Бергхейс, Венте (Бюргер, 80).

Предупреждение: Боттегин, 41.

Удаление: Херингс, 68.

Судья: Гезюбюйюк.

15 мая. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".

"НАК Бреда" - "Зволле" - 0:0

"НАК Бреда": ван Лер, Кох, Карами, Палмер-Браун, Лейг, Кали (Аззагари, 46), Лундквист (ван Хоэйдонк, 77), Эль-Аллуши, Дамен, Росхевел, Корте (те Вреде, 46).

"Зволле": ван дер Харт, Лахман, Пал, Эхизибуэ, Накаяма, Буй (Леманс, 66), Клемент, Хамер (ван Дейнен, 75), Ти (ван Крой, 61), Элберс, Намли.

Предупреждения: те Вреде, 51. Пал, 89.

Судья: Камфайс.

15 мая. Бреда. Стадион "Rat Verlegh Stadion".

"Экселсиор" - АЗ - 4:2 (1:1)

Голы: Фортеш, 22 (1:0). Копмейнерс, 30 (1:1). ван Рейн, 51 - в свои ворота (2:1). Брейнс, 60 - с пенальти (3:1). Оумарссон, 66 (4:1). Йонсен, 70 (4:2).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Маттис, Ауде Котте, Хореманс, Брейнс, Мессауд (Эккерт, 57), Фортеш, Схаутен (Эдвардс, 65), Хасполат, Оумарссон (ван дер Мер, 83).

АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс (ван Рейн, 46), Свенссон, Вейндал, Сентьенс, Мидтсье (Гаудмейн, 81), Копмейнерс, Гвюдмундссон (Йонсен, 64), Идрисси, Стенгс.

Предупреждения: Маттей, 41. Гвюдмундссон, 59.

Судья: Хиглер.

15 мая. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".

"АДО Ден Хаг" - "Виллем II" - 6:2 (1:1)

Голы: Данкерлуи, 15 (0:1). Эль-Хаяти, 31 (1:1). Павлидис, 48 (1:2). Канон, 64 (2:2). Эль-Хаяти, 72 - с пенальти (3:2). Нецид, 74 (4:2). Иммерс, 81 (5:2). Нецид, 86 (6:2).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон (Пинас, 65), Иммерс, Фалкенбург (Хои, 65), Мэлоун, Баккер (Эбесилио, 88), Эль-Хаяти, Нецид, Беккер.

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Петерс, Майснер, Данкерлуи, Паласиос, Анита, Тапия (Аккайнак, 87), Краули, Павлидис (Врусай, 86), Исак.

Предупреждения: Херкенс, 59. Канон, 62. Данкерлуи, 68.

Удаление: Данкерлуи, 71.

Судья: Мартенс.

15 мая. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".

"Эммен" - "Гронинген" - 1:0 (1:0)

Гол: Чакон, 27.

"Эммен": Схерпен (Телгенкамп, 76), Кайперс, Бейл, Баккер, Кавлан, де Леув, Бен Мусса, Чакон, Слагвер, Ариас (Баннинк, 43), Бракен (Зикман, 89).

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер (Хрустич, 60), Рейс, ван де Лои (Брюнс, 74), Махи, Гладон, Доан, Сирхейс (Эль Ханкури, 60).

Предупреждение: Бейл, 52.

Судья: ван Букел.

15 мая. Эммен. Стадион "De Oude Meerdijk".

"Утрехт" - "Херенвен" - 3:1 (1:1)

Голы: Ринстра, 30 (0:1). Янссен, 41 (1:1). ван де Стрек, 48 (2:1). Дессерс, 81 (3:1).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, ван дер Марел, Бергстрем, Клайбер, ван де Стрек, ван Оверем (Штридер, 62), Базур (Гертлер, 85), Густафссон, Дессерс (Буссаид, 88), Керк.

"Херенвен": Хан, Хеэг (Йонсен, 68), Шмидт, Вауденберг, Пири (Дрешевич, 54), Ринстра, Влап, ван Амерсфорт, Кобаяси (Торсби, 81), Ламмерс, ван Берген.

Судья: Бакс.

15 мая. Утрехт. Стадион "Галгенвард".